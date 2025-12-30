Lucca diventa un caso: il Napoli vorrebbe rivedere l'accordo con l'Udinese La punta delude e gioca sempre meno, il club azzurro proverà a riformulare il riscatto da 26 milioni

Lorenzo Lucca ha finora messo a segno soltanto due gol con la maglia del Napoli, faticando a trovare spazio e a convincere pienamente. Intorno al suo nome si fanno già ipotesi di mercato, con gennaio che potrebbe rappresentare un momento decisivo per il suo futuro. Nel frattempo, il Napoli sembra intenzionato a rivedere i termini dell'accordo con l'Udinese. Stando agli accordi stabiliti in estate, il club partenopeo sarebbe obbligato a riscattare il giocatore al primo punto ottenuto a febbraio, con una cifra residua di 26 milioni di euro. Resta da vedere quali sviluppi emergeranno nei prossimi mesi.

