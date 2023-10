Pianura: scoperto con oltre 3 kg di cocaina La polizia arresta un 55enne napoletano

Per diversi giorni gli agenti del commissariato Pianura, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato spostamenti frequenti di uno scooter condotto da un soggetto che da via Montagna Spaccata si dirigeva con frequenza verso il rione Traiano a Soccavo.

Tale servizio di osservazione ha avuto positivo riscontro ieri pomeriggio poichè i poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’indagato nei pressi della rotatoria di San Giustino ed hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove, in una nicchia coperta da un pannello, hanno rinvenuto 3 involucri contenenti 3,2 kg circa di cocaina. Pertanto, il 55enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.