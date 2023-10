Sorpreso a cedere la droga: arrestato dalla polizia In manette un 61enne marocchino

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Bologna, hanno notato un uomo consegnare qualcosa ad un altro soggetto in cambio di denaro.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’indagato, che acquirente; il primo è stato trovato in possesso di 115 euro suddivisi in banconote di vario taglio e 34 stecche di hashish per un peso complessivo pari a circa 82 grammi; l’altro, invece, è stato trovato in possesso di dose della stessa sostanza appena acquistata.

Pertanto, un 61enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.