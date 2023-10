Minacce e aggressioni: ordinanza cautelare su un uomo e due figlie L'indagine della squadra mobile di Napoli

Il personale della squadra mobile di Napoli ha eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della sezione IV della procura della repubblica di Napoli, nei confronti di un uomo e delle due figlie, in quanto gravemente indiziati di atti persecutori.



In particolare, nei confronti dell’uomo e di una delle figlie è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre nei confronti dell’altra indagata è stato disposto il divieto di avvicinamento alle persone offese e di comunicazione con le stesse.

Le condotte persecutorie poste in essere nei confronti delle vittime si sono aggravate nel tempo, in quanto gli indagati avrebbero intensificato le minacce e le aggressioni nei loro confronti.



Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.