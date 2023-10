Camorra, carabinieri infliggono un nuovo duro colpo: otto arresti Lotta allo spaccio di droga gestito dal clan Amato-Pagano

Nell’ambito di attività d’indagine coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, i carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, nei confronti di otto soggetti (quattro in carcere e quattro ai domiciliari), ritenuti gravemente indiziati del delitto di associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nel comune di Melito di Napoli.

Dalle risultanze investigative, è emerso che gli otto indagati, a partire dalla fine del 2018, conducevano una persistente e strutturata attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, di tipo cocaina, hashish e marjuana, sotto il controllo criminale del clan camorristico Amato-Pagano.

Le attività d’indagine, condotte nell’immediatezza e successivamente ai fatti, grazie anche all’ausilio di plurime attività tecniche d’intercettazione, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti delittuosi contestati agli arrestati.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi d’impugnazione. I destinatari della stessa, sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.