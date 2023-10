Mitragliatore per intimidire i parcheggiatori, fermata la banda di Chiaia Sgominato gruppo taglieggiatori, scorribande a colpi di pistola

La Polizia ritiene di aver completamente sgominato a Napoli gli autori di scorribande armate con esplosioni di colpi d'arma da fuoco nel quartiere 'Torrette di Chiaia' e ha taglieggiato i parcheggiatori abusivi della zona del lungomare di Mergellina, minacciandoli anche con l'uso delle armi.

Mariano Cangiano, finora irreperibile, arrestato oggi in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Dda, rappresenta il quinto componente dell'organizzazione al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dal commissariato San Ferdinando in relazione al nascente gruppo criminale capeggiato da Giovanni Strazzullo, 'impostosi' nella zona della Riviera di Chiaia con azioni eclatanti e violente, quale costola della consorteria criminale denominata 'Alleanza di Secondigliano'. Il 3 settembre scorso per intimidire uno dei parcheggiatori gli indagati - sottolineano gli investigatori - non hanno esitato ad adoperare un fucile mitragliatore, brandito mentre percorrevano a forte velocità le vie del centro cittadino.