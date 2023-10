Atti sessuali con minore: 22enne rintracciato e arrestato dalla polizia I fatti commessi a Napoli ed Avellino nel 2019

Gli agenti del commissariato Montecalvario hanno eseguito, nei confronti di un 22enne napoletano, un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso il 4 ottobre scorso dalla procura della repubblica presso il tribunale di napoli ufficio esecuzioni penali.

L'uomo, che dovrà espiare la pena di 3 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di atti sessuali con minorenne commesso a Napoli ed Avellino nel 2019, è stato rintracciato in piazza sette settembre mentre si trovava a bordo di un’auto in compagnia di altre persone.