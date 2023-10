Arenella: tentano di darsi alla fuga, passeggero viene sorpreso con la droga Bloccati dalla polizia, un arresto e una denuncia

Gli agenti del commissariato Arenella, hanno notato, nei pressi dei giardinetti di via Domenico Fontana, due giovani a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Per tale motivo, i poliziotti li hanno inseguiti e bloccati poco distante ed hanno rinvenuto, nel vano sottosella dello scooter, una busta di marijuana del peso di circa 30 grammi ed un bilancino di precisione, mentre nel portafogli del passeggero la somma di 145 euro.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’appartamento di quest’ultimo dove hanno rinvenuto altri 2.100 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Pertanto, un 20enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il conducente, identificato per un 19enne napoletano, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.