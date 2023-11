Striano, sindaco condannato per furto di bicicletta a un migrante La sentenza della Procura di Torre Annunziata

La vicenda risale al 2020. Il sindaco di Striano Antonio Del Giudice (che è anche vicesegretario regionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente Anci Campania) insieme ad alcuni volontari avevano rimosso "alcune biciclette ferme, con tanto di catena, nell'androne del Comune e poste in modo da ostruire anche il regolare passaggio".

Le biciclette appartenevano ad alcuni cittadini extracomunitari: secondo la descrizione di questi, che hanno denunciato la vicenda alle forze dell'ordine, le avevano semplicemente parcheggiate all'esterno del Municipio per poter poi prendere la Circumvesuviana e raggiungere Napoli, dove lavoravano.

Le indagini, secondo quanto riportato dal Mattino, avrebbero fatto emergere che una delle bici sarebbe stata recuperata proprio in casa del sindaco Del Giudice.

Per questo la Procyra di Torre Annunziata con una sentenza di primo grado ha condannato (pena sospesa) a quattro mesi il sindaco Antonio Del Giudice. Furto aggravato è il reato contestato al primo cittadino. In un primo momento gli era stata contestata anche la discriminazione razziale poi caduta secondo il giudice monocratico. Con ogni probabilità il primo cittadino farà ricorso in appello.