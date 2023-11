Torre del Greco, aggredisce uno steward: arrestato un 46enne Intervento immediato della polizia ad Ercolano

Nella scorsa serata, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, al termine dell’incontro di calcio Turris- Audace Cerignola, gli agenti del commissariato di Torre del Greco, durante le fasi di deflusso dallo stadio, hanno notato un uomo che stava aggredendo uno steward con diversi pugni al volto per futili motivi.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato l’uomo e, dopo averlo identificato per un 46enne di Ercolano con precedenti di polizia, anche specifici, lo hanno tratto in arresto per lesioni personali, violenza e resistenza nei confronti dello steward.