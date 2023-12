Scampia: spazzatrice meccanica finisce in una voragine stradale Borrelli "Verifiche ed interventi prima di un incidente più grave"

A Scampia a via Bakù, e vicino il parco dedicato a Ciro Esposito, una spazzatrice meccanica dell’Asia è sprofondata in una voragine apertasi sul manto stradale.

Secondo chi ha segnalato l’incidente al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, in quel tratto di strada sarebbero stati seguiti di recente dei lavori da parte dell’Abc, l’azienda a cui compete la gestione dell'acqua del comune di Napoli.

“Abbiamo inviato una nota alla direzione di Abc e agli uffici tecnici del comune per capire cosa sia successo per richiedere delle verifiche e degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione prima che possa verificarsi un ben più grave incidente-“-ha dichiarato Borrelli.