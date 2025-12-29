Trapanese: ascolto, responsabilità e attenzione ai diritti Così dopo l’elezione alla vicepresidenza del consiglio regionale

"Accolgo con profondo senso di responsabilità e gratitudine l’elezione a vicepresidente del Consiglio regionale della Campania. Ringrazio i colleghi e le colleghe che hanno riposto in me la loro fiducia: è un incarico che vivo non come un traguardo personale, ma come un impegno ulteriore verso le istituzioni e verso i cittadini campani". Così Luca Trapanese che commenta: "Questo ruolo rappresenta per me l’occasione di rafforzare l’azione del Consiglio, affinché sia sempre più vicino alle persone, trasparente nelle scelte e concreto nel rispondere ai bisogni dei territori, a partire dalle fasce più fragili della nostra comunità".

"Svolgerò il mio mandato - assicura l'ex assessore al welfare del comune di Napoli - con lo stesso spirito che ha guidato il mio impegno politico fin dall’inizio: ascolto, responsabilità e attenzione ai diritti, con particolare riguardo ai temi sociali, dell’inclusione e della tutela dei più vulnerabili. Il mio obiettivo è contribuire a un’istituzione autorevole, aperta e credibile, all’altezza delle sfide che la Campania ha davanti".