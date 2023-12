Carabinieri seguono la "catena" dello spaccio a Napoli: tre in manette Tre arresti per droga a piazza Garibaldi

Tre arresti per droga a piazza Garibaldi per i carabinieri della compagnia Stella durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel cuore dei traporti della città metropolitana. Le persone ammanettate hanno rispettivamente 20,31 e 51 anni. Tutti già noti alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto a Vico cappella a Pontenuovo.

I carabinieri hanno notato i tre e li hanno osservati per molto con lo scopo di individuarne i ruoli. Il 20enne, pusher una volta che consegnava le dosi ai clienti si dirigeva a casa di un appoggio) per rifornirsi sotto lo sguardo della 51enne di origine dominicana, il palo.

Quando va per entrare in casa i carabinieri intervengono e irrompono nell’appartamento. Il primo ad essere bloccato è il più giovane che tenta di ingerire le dieci dosi crack di cui era in possesso oltre ad una banconota da 20 euro, poi è la volta del secondo che nascondeva altre 47 dosi della stessa sostanza che erano all’interno di una custodia rigida con 330 euro.

Bloccata anche la donna, i 3 sono stati arrestati e trasferiti in carcere per concorso in detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Durante il servizio a largo raggio i carabinieri hanno denunciato 3 persone per evasione. 48 le persone identificate e 25 i veicoli controllati per 21 sanzioni al codice della strada.