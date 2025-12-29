Coldiretti Campania: buon lavoro a Massimiliano Manfredi "La persona giusta per ricoprire un incarico di grande prestigio come la presidenza del Consiglio"

Termianata da poche ore la prima seduta del nuovo consiglio regionale, con l'elezione del presidente Massimiliano Manfredi, dalla Coldiretti Campania ecco gli auguri di buon lavoro.

"Il presidente della Coldiretti Campania Ettore Bellelli e il direttore regionale Salvatore Loffreda si congratulano e augurano buon lavoro a Massimiliano Manfredi eletto presidente del consiglio regionale. Ha ottenuto 41 voti risultando votato anche da parte dell'opposizione", il commento in un post sui social dell'associazione di categoria.

"Massimiliano Manfredi - proseguono Bellelli e Loffreda - è la persona giusta per ricoprire un incarico di grande prestigio come la presidenza del Consiglio Regionale della Campania. La sua esperienza politica è notevole, avendo ricoperto incarichi di governo e regionali, con un focus su ambiente e territorio, temi molto vicini al mondo agricolo. Sicuramente il suo mandato sarà fruttuoso e porterà ampi benefici alla Campania".