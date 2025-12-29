Torre del Greco: ecco gli undici beneficiari del programma Gol Il progetto mira a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce più fragili

Mario Pepe

Undici addetti all’accoglienza, dieci destinati a funzioni di segreteria e altri dieci alle pubbliche relazioni, nove addetti alla vigilanza e cinque all’archivio, tre destinati alla custodia di edifici e tre al settore bibliotecario.

Sono le 51 figure relative ai benefici del programma regionale Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori), a cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha aderito nei mesi scorsi, su proposta di delibera dell’assessore al personale Anna Fiore. Cittadini con residenza a Torre del Greco, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che a partire dai primi giorni di gennaio inizieranno il loro periodo di tirocinio presso il Comune, per una durata di sei mesi e con un compenso pari a 500 euro mensili, interamente finanziati dalla Regione Campania.

Il progetto mira a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce più fragili della popolazione. I tirocinanti selezionati, affiancati da dipendenti comunali che avranno il compito di fungere da tutor, saranno impiegati in diversi ruoli all'interno della macchina dell’ente. «È stata una corsa contro il tempo - afferma l’assessore Fiore - visti i tempi stretti entro cui dovevamo chiudere il percorso di selezione e procedere con la sottoscrizione dei progetti formativi per ciascun tirocinante. Grazie all’attenzione e all’impegno dell’ufficio risorse umane, guidato dalla dirigente Luisa Sorrentino, e delle assistenti sociali coinvolte, con il supporto del soggetto promotore precedentemente selezionato, siamo riusciti a concludere l’intero iter entro l’anno».