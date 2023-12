Attenzione: per caduta massa chiusa la strada statale 163 a Piano di Sorrento La comunicazione urgente da parte di Anas

A causa della caduta di massi, la strada statale 163 “Amalfitana” è temporaneamente chiusa, dalla tarda serata di ieri, in entrambe le direzioni, al km 7,700 in località Piano di Sorrento a Napoli.

Le deviazioni al traffico attive al km 28,000 (bivio di Lione).

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Non si segnalano conseguenze di alcun tipo agli automobilsti. Il provvedimento da parte dell'Anas è statto immediato.