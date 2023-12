Caso Isaia, Ciambriello: "Sentenza sproporzionata, revocare misura cautelare" Lunedì il giudice dovrà sciogliere la riserva sulla istanza difensiva di revoca della misura

“Posso dire leggendo della notizia sulla severa condanna inflitta che rinnovo la fiducia nella giustizia. Per fortuna nel nostro ordinamento esiste il grado di appello a cui sicuramente Isaia ricorrerà.

Lunedì il giudice dovrà sciogliere la riserva sulla istanza difensiva di revoca della misura. Mi auguro che gli sia revocata la misura cautelare, considerata la sua incensuratezza e i sei mesi fatti tra Poggioreale e arresti domiciliari. Una sentenza sproporzionata!

Isaia è un ragazzo fragile ma non pericoloso, questo mi sento di affermarlo! Ho seguito Simone sin dall'inizio della sua vicenda. Spero che venga liberato così potrà affrontare il prosieguo della vicenda giudiziaria da uomo libero. In un mondo in cui c'è un populismo penale e giudiziario che avanza, mi ha fatto piacere vedere che gran parte dell'opinione pubblica fa valutazioni obiettive e garantiste", così Samuele Ciambriello, garante campano dei diritti delle persone private della libertà personale.