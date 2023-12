Napoli, piazza Capuana, sorpreso a cedere droga: arrestato Intervento degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato in piazza Capuana un uomo che ha ceduto qualcosa, in cambio di denaro, ad una persona che si è poi allontanata facendo perdere le proprie tracce.

In quei frangenti, il prevenuto, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato invano di darsi alla fuga ma, con non poche difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 10 grammi e di 115 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, un 43enne rumeno, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.