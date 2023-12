Napoli, statuetta di Sant’Antonio rubata in via Santa Sofia: si indaga Ernesto Fico, devoto del Santo: "Probabile furto su commissione"

Il video del furto della statuetta di Sant’Antonio di Afragola, venerata nella cappella votiva in via Santa Sofia n. 46 a Napoli, è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli affinchè si resca a recuperarla. Una statua che ha oltre 100 anni e viene venerata da tantissimi residenti che provvedono anche alla raccolta di pane e pasta da destinare ai più poveri in suo nome.

“Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine affinchè riescano a risalire all’autore del furto e ai suoi complici.

Un gesto sacrilego che offende un’intera comunità devota al santo per il quale auspico una partecipazione collettiva al suo ritrovamento. Un pezzo di storia di quel quartiere che rappresenta anche il simbolo della solidarietà verso chi è più sfortunato e che, auspico, venga restituito al più presto ai suoi devoti”. Queste le parole del deputato Borrelli al quale la comunità si è rivolta per ritrovare la statua rubata.

“Si è trattato molto probabilmente di un furto su commissione - ha affermato Ernesto Fico devoto di Sant’Antonio di Afragola la cui madre si è presa cura della cappella votiva per oltre 60 anni - che ha ferito la nostra comunità.

Abbiamo provato in tutti i modi di avere informazioni su questo furto ma nulla è trapelato finora. Per me ha anche un significato particolare perché, insieme alla statuetta c’era anche la foto di mio figlio venuto a mancare all’età di 25 anni. E’ amaro constatare come non ci sia più rispetto nemmeno per i santi e per il dolore altrui. Siamo pronti a rimetterne una nuova il prossimo 13 dicembre riprendendo anche la tradizione della distribuzione di pasta e pane ai più sfortunati. Non lasceremo che la criminalità la abbia vinta”.