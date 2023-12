Contrabbando: sequestro record dei carabinieri nel napoletano Una torre di pacchetti di sigarette che se sovrapposti supererebbe gli 11 chilometri

23 mila e 100 pacchetti di sigarette, 2 tonnellate e 462 chili di bionde illegali. L’equivalente in nicotina e catrame del peso di due utilitarie. Una torre di pacchetti che se sovrapposti supererebbe gli 11 chilometri.

La scoperta dei Carabinieri in uno stabile di Varcaturo.

I militari hanno pedinato un 58enne e un 27enne fino ad una palazzina della frazione costiera di Giugliano in Campania. Li hanno fermati e poi perquisiti. Nelle loro tasche le chiavi di un magazzino in un cortile poco distante.

All’interno decine di grossi scatoloni, tutti contenenti sigarette di contrabbando stoccate in pacchetti da 20, imitazioni del noto marchio bianco e rosso.

Tutte identiche ma prive dei sigilli dei Monopoli di Stato. Le bionde sono state sequestrate mentre i due sono finiti in manette. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.