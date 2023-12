Droga: rocambolesco inseguimento lungo le strade di Quarto I carabinieri arrestano un 23enne

Questa notte i carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale un giovane di 23 anni appena compiuti e già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri notano il ragazzo, del posto, a bordo della sua auto mentre percorre via Campana. Gli viene intimato l’alt ma il 23enne tira dritto e parte l’inseguimento per le strade cittadine.

L’auto di chi fugge non demorde e durante la corsa danneggia diverse auto in sosta fino a scontrarsi contro un muretto, ad avere la meglio sono i mattoni. Il giovane a quel punto scende dall’auto e i carabinieri lo inseguono a piedi.

Durante la fuga il ragazzo getta un sacchetto con all’interno 15 dosi di cocaina che saranno poi rinvenute e sequestrate.

Il 23enne, dopo una colluttazione, è stato fermato e arrestato. Nell’auto sono stati rinvenuti e sequestrati 140 euro in banconote di piccolo taglio e un’altra dose di cocaina. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.