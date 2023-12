I soldi della droga riciclati per le auto di lusso dalla Germania: 8 arresti Le indagini di procura e guardia di finanza sull'asse Napoli-Cagliari

Il tesoro accumulato con il traffico di sostanze stupefacenti riciclato attraverso la compravendita di auto di lusso che dalla Germania finivano in Italia. E' quanto ricostruito dalle procure di Napoli e Cagliari, in un'indagine condotta dalla guardia di finanza che ha portato all'arresto di 8 persone (6 in carcere, 2 ai domiciliari).

Ferrari, Porsche, Lamborghi e Audio acquistate attraverso contratti fittizi di noleggio a lungo termine attraverso una società con sede a Colonia ma gestita da un napoletano residente in Germania.

Sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravati dalla transnazionalità.

Tra i clienti, così come ricostruito dagli inquirenti, c’erano anche esponenti della camorra partenopea che utilizzavano la società denominata “Bella Italia” per riciclare i proventi del traffico di stupefacenti. Nei prossimi giorni la procura partenopea presenterà richiesta di estradizione.