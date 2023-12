Ancora un latitante catturato dai carabinieri: in manette vertice clan Pisacane Era sfuggito ad un’operazione lo scorso ottobre. Individuato in una villetta nel comune di Scafati

I militari del gruppo carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della procura della repubblica di Napoli direzione distrettuale antimafia, nei confronti di un uomo ritenuto gravemente indiziato dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché di vari reati-fine, commessi con “metodo mafioso” e con la finalità di agevolare l’organizzazione camorristica denominata “Pesacane”, operante nel territorio di Boscoreale e comuni limitrofi.



L’indagato, che sarebbe elemento apicale dell’organizzazione criminale di riferimento, in data 11 ottobre 2023 si era sottratto all’esecuzione del provvedimento, rendendosi irreperibile e venendo dichiarato latitante con decreto del gip di Napoli, emesso il 2 novembre scorso.



Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.