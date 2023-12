Ospedali, Rescigno: bene Piantedosi su ripristino presidi di Polizia Un segnale di attenzione importante sotto il profilo della sicurezza

"Bene il lavoro del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che ha fortemente voluto il ripristino dei presidi di Polizia all'interno degli ospedali. In Campania le notizie, come riportato oggi anche dal quotidiano 'Il Mattino', sono confortanti. Un segnale di attenzione importante verso la sicurezza dei cittadini e del personale medico e paramedico.

Grazie alla Lega e al sottosegretario Nicola Molteni, secondo i dati del Viminale, su base nazionale sono 189 i presidi già aperti o in procinto di apertura. Il 50% in più rispetto allo scorso anno. Il numero di operatori della Polizia di Stato complessivamente impiegati ogni giorno passa da 228 a 411 unità, con un aumento di 183 unità, pari all’80%. Con questo governo un cambio di rotta evidente, anche in Campania".

Così in una nota il consigliere regionale della Lega Carmela Rescigno, presidente della commissione anticamorra e beni confiscati della Regione Campania.