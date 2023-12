Napoli, controlli a piazza Garibaldi: 5000 euro di sanzioni In campo forze dell'ordine e Asl

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’arma dei carabinieri, i finanzieri della guardia di finanza, personale della polizia metropolitana e dell’Asl Napoli 1 centro, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine e degli agenti del compartimento polizia ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi e nell’area di Porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 112 persone, di cui due sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, e controllate 9 attività commerciali elevando 8 sanzioni amministrative per un totale complessivo di 5.080 euro.