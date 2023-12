Rissa a Ercolano, l'ira del sindaco: "Due idioti non rovinano il nostro Natale" Ciro Buonajuto interviene sull'episodio accaduto nella serata del 24 dicembre

"In tantissimi, in questi giorni, hanno scelto di festeggiare nelle strade della nostra città. La zona di via IV Novembre e di Corso Italia è stata piena di allegria e divertimento ed è sempre presidiata dai nostri vigili urbani e da tutte le forze dell'ordine, che hanno svolto un lavoro eccezionale".

E' quanto afferma Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci, in merito all'episodio accaduto nella serata del 24 dicembre nella Città degli Scavi. "Due idioti che litigano - sottolinea il sindaco - non riusciranno a rovinare la magia e l'immagine di un Natale straordinario a Ercolano. I militari dell'Arma con coraggio hanno evitato che la situazione potesse degenerare. La violenza nella nostra città non può essere tollerata e questi idioti non troveranno mai nessuna solidarietà tra le persone perbene. La sicurezza e il benessere dei cittadini sono la nostra priorità".