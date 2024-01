Incidente in autostrada: auto si ribalta, caos e chilometri di coda Tra Nola e Caserta l'incidente stradale

Incidente sulla A30: code e paralisi tra Caserta e Nola. L'incidente è avvenuto verso le 8.50, in direzione Salerno, e ha provocato la chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A1 Milano-Napoli e Nola. Secondo le prime notizie pervenute un'autovettura al km 18 si è ribaltata per cause in via di accertamento.

La coda, lunga ben 3 km, si estende dal Bivio A30/A1 Milano-Napoli fino a Nola. Attualmente, il traffico è completamente bloccato all'interno del tratto interessato dall'incidente. Coloro che provengono dalla A1 sono invitati, da Autostrade per l'Italia, a non immettersi sulla A30. Come alternativa, si consiglia di utilizzare la A16 Napoli-Canosa, dalla quale è possibile riprendere la A30 in direzione Salerno.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso necessari.