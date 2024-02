Rapine nel centro scommesse a Napoli: arrestato 28enne È stato convalidato dal gip di Napoli il fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura

È stato convalidato dal gip di Napoli il fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura di Napoli nei confronti di un 28enne gravemente indiziato di aver commesso il 5 febbraio una rapina ai danni di un'agenzia di scommesse in via Volpicella a Napoli, e una tentata rapina nella stessa serata presso una seconda filiale in via Marghieri, nel quartiere Barra. Il gip ha contestualmente emesso la misura della custodia cautelare in carcere.

Le indagini sono state svolte da personale della Squadra Mobile e del Commissariato San Giovanni-Barra di Napoli e sono consistite nell'esame delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza della zona e nell'esame di persone informate dei fatti.