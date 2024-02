Scampia, droga: carabinieri arrestano pusher in trasferta Blitz del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella

Blitz nella notte a Scampia per i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella che hanno arrestato nel lotto R – l’oasi del buon pastore, un 30enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri lo hanno notato aggirarsi nella zona del Lotto e diverse persone gli si avvicinavano. Ad ogni incontro le azioni erano sempre le stesse. Il 30enne, insieme al tizio che lo seguiva, si dirigeva verso un portone e che aveva sempre cura di chiudere alla sue spalle. I carabinieri sono intervenuti poco prima che l'uomo riuscisse a chiedere il portone e lo hanno fermato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di una 70 di grammi di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi. Cocaina, crack, cobret ed eroina pronte per la vendita al dettaglio. L’arrestato è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.