Abusi edilizi in aree sottoposte a vincoli sismici e paesaggistici: 5 denunce Operazione dei carabinieri a Serrara Fontana e Barano di Ischia

Gli abusivismi edilizi sempre nella lente dei controlli dei carabinieri della compagnia di Ischia con 5 persone denunciate dai carabinieri della stazione di Barano di Ischia.

Nel comune di Serrara Fontana i militrai insieme al personale dell’ufficio tecnico del comune hanno denunciato due persone che avevano effettuato abusivamente dei lavori di ristrutturazione all’interno di un hotel.

Nell’area, sottoposta a vincolo sismico, era stato realizzato un cordolo rialzato in cemento armato su un muro già esistente. Sul nuovo muro, alto circa 30 centimetri e largo 70 centimetri per una lunghezza di 20 metri, anche travi a forma di H. Le opere sono state sequestrate.

A Barano, invece, i carabinieri hanno denunciato i 3 proprietari di un immobile dove erano state eseguite delle opere edili senza alcun titolo abilitativo ed in area sottoposta a vincolo sismico, ambientale e paesaggistico. I militari hanno accertato la costruzione abusiva di pannelli in cartongesso e piastrelle su un fabbricato esistente per una superifice totale di circa 47 metri quadrati.

Trovata anche la realizzazione di pannelli in cartongesso sotto la copertura perimetrale di un manufatto. i tre avrebbero applicato delle reti frangivento e dei pannelli su una superfice totale di circa 70 metri quadrati.