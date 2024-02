Napoli: Furto con strappo ma intervengono i cittadini Carabinieri arrestano 25enne

I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale hanno arrestato per furto con strappo un 25enne marocchino già noto alle forze dell’ordine. I militari allertati dal 112 sono intervenuti nel corso San Giovanni dove poco prima era stata scippata del proprio smartphone una 19enne che stava passeggiando. Pochi minuti e i carabinieri individuano l’uomo all’altezza del civico 634. Preziosissimo il contributo di alcuni cittadini che avevano fermato il 25enne. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.