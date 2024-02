Offesa e minacciata dal marito: arrestato un 33enne napoletano Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia

Gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti a Scampia per la segnalazione di una donna in difficoltà.

I poliziotti, prontamente intervenuti, l’hanno raggiunta e quest’ultima ha raccontato di essere stata minacciata e aggredita dal marito, come già avvenuto in precedenti occasioni, inoltre, in sede di denuncia, la donna ha ricevuto diversi messaggi da parte dell'uomo, di offese e minacce.

Per tali motivi, i poliziotti hanno rintracciato l’indagato, identificato per un 33enne napoletano, con precedenti e lo hanno arrestato o per maltrattamenti in famiglia.