Napoli: imbrattate le mura della chiesa di San Giovanni a Carbonara Borrelli: "Ennesimo scempio ai danni del patrimonio della città"

Sulle mura del complesso di San Giovanni a Carbonara, da pochi mesi restaurato, sono ricomparse le scritte con vernice spray. Imbrattate le pareti della scala monumentale così come quelle agli ingressi della chiesa. Le foto degli atti vandalici sono state segnalate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Ci troviamo di fronte all’ennesimo scempio ai danni del nostro patrimonio storico e culturale - ha commentato Borrelli - frutto di ignoranza e vandalismo che albergano sempre più nelle menti di una parte della cittadinanza.

Un fenomeno dilagante e fuori controllo che va necessariamente prevenuto attraverso controlli serrati da parte delle forze dell’ordine a salvaguardia dei tesori della città e soprattutto attraverso una controffensiva culturale della quale devono essere protagonisti scuole e famiglie.

Proprio queste ultime non possono continuare a far ricadere sulla comunità i costi dei gesti irresponsabili e vandalici dei loro figli. Mi auguro che gli autori di questa vergogna vengano individuati, anche con l’aiuto delle segnalazioni dei residenti, e siano condannati a pagare le spese per restituire dignità alla struttura.

Auspico altresì che si intervenga immediatamente per ripulire le scritte prima che l’intero complesso sia oggetto della stupidità emulativa di altri teppisti”. Questo il commento del deputato Borrelli.