Droga e spaccio, ai raggi X borgo Sant'Antonio Abate a Napoli: un arresto Operazione degli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in vico Cappella a Ponte Nuovo all’angolo con vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter intento a confabulare con una persona.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro quando il conducente, dopo aver estratto qualcosa dal marsupio che portava in vita, lo ha consegnato in cambio di denaro alla persona con la quale si stava intrattenendo; in quei frangenti, il prevenuto, accortosi della presenza degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga per eludere il controllo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno bloccato il predetto trovandolo in possesso di 31 stecche di hashish del peso di 105 grammi circa e di 30 euro, mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Pertanto, l’indagato, identificato per un 27enne marocchino con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.