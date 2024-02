Secondigliano, sorpreso a cedere droga: la polizia arresta un 20enne Detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti

Gli agenti del commissariato Secondigliano, hanno notato, nei pressi di un edificio di via dello Scirocco, un uomo che, con atteggiamento circospetto, dopo aver prelevato qualcosa da un vano elettrico dello stabile, l’ha ceduto ad alcune persone in cambio di denaro; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 707 euro, evidente provento dell’attività delittuosa mentre, nel vano elettrico, hanno rinvenuto 98 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 70 grammi, 35 bustine contenenti circa 58 grammi di marijuana, 18 stecche di hashish del peso di circa 62,5 grammi, un bilancino di precisione e 16 munizioni cal. 380 auto.

Per tali motivi, il 20enne napoletano con precedenti, anche specifici, è stato tratto arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti nonché denunciato per detenzione illegale di munizionamento.