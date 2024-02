Napoli: consegnata vettura con pedana rubata a disabile Borrelli: "Una vittoria dei cittadini perbene contro i farabutti"

Promessa mantenuta. Il giovane disabile di Pianura vittima a gennaio scorso del furto del Doblò con il quale si spostava insieme alla sua famiglia, è di nuovo in possesso di una vettura con pedana grazie alla quale potrà tornare a muoversi. I genitori del 36enne con disabilità grave avevano affidato il loro appello, dopo il furto della vettura acquistata con enormi sacrifici, al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli che non ha esitato, in collaborazione con il programma La Radiazza di Gianni Simioli a lanciare una raccolta fondi. A Pianura è avvenuta la consegna della vettura.

“Una bella storia di solidarietà. Grazie alla generosità di tanti cittadini perbene, grazie a un imprenditore che ha preferito restare anonimo ma che ha garantito di coprire qualunque cifra per raggiungere lo scopo, grazie alla Radiazza, ai tanti benefattori e alle testate giornalistiche che hanno rilanciato la gara di solidarietà, abbiamo restituito ad Alessandro il sorriso.

Questo è merito dell’altra Napoli, quella solidale che ci piace e che amiamo, e che ha dimostrato ancora una volta che è possibile sconfiggere i criminali, anche quelli più spietati che non si fanno scrupoli di sottrarre l’auto a un disabile. Ringraziamo la famiglia di Alessandro che ha mostrato una grande dignità nell’affrontare questa enorme difficoltà senza mai perdere la speranza nel sostegno dei napoletani”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

“Ringraziamo tutte le persone che ci hanno dato una mano con un abbraccio forte, hanno tantissimi meriti ed è grazie a loro se abbiamo realizzato il sogno di nostro figlio”, è il commento commosso dei genitori del 36enne che, montato in macchina con la carrozzina insieme a Borrelli e ai genitori, è finalmente potuto ritornare in giro a passeggiare.