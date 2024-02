Movida violenta. Droga, coltelli e tirapugni: un arresto e dieci denunce Notte di controlli in centro città e nei quartieri collinari Vomero e Arenella

Nottata di controlli in centro città e nei quartieri collinari Vomero e Arenella a Napoli. Impegnati i Carabinieri delle compagnie Centro e Vomero. Ancora una volta l’obbiettivo primario è stato quello di disarmare i giovani.

Di lame ne sono spuntate tante, anche nelle mani di chi i 18 li compirà tra diversi anni.

Il primato spetta al centro città, luogo dove sono stati sequestrati 4 coltelli e un tirapugni in appena poche ore di controlli.

Tre sono stati trovati nei pressi della galleria Umberto I dove, in tre diversi momenti, sono stati denunciati un 21enne di Cercola, un 20enne di Pollena Trocchia e un 15enne napoletano.

Sotto sigillo due coltelli a scatto e uno a serramanico

In piazza Plebiscito, invece, sono finiti nei guai un altro 15enne e un 19enne. Il più grande aveva nelle tasche di una grossa felpa un tirapugni di metallo. L’altro un coltellino a serramanico.



Non solo armi. I carabinieri della compagnia Centro, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno denunciato un 26enne napoletano per interruzione di pubblico servizio. Ha parcheggiato l’auto nei pressi di larghetto Sant’Aniello a Caponapoli in modo da impedire ad un’ambulanza di passare durante un intervento di pronto soccorso.

Due i parcheggiatori denunciati nella zona dei “baretti”. Un 23enne risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio. Addosso 22 grammi di hashish pronti per essere smerciati. E’ stato denunciato.

Ancora droga ma nelle mani di assuntori, segnalati alla Prefettura partenopea. 6 quelli sanzionati, la metà di questi giovanissimi.



I militari della compagnia Vomero, insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli, hanno arrestato un 20enne di Melito per droga. Nelle tasche e in casa una stecchetta di hashish, 16 grammi circa di cocaina (27 dosi) e 120 euro in contante ritenuto provento illecito.

Un 27enne è stato denunciato per guida senza patente mentre un 36enne e un 39enne dovranno raccontare per quale motivo chiedevano denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio.

10 le persone segnalate alla Prefettura per uso di droga. Molte sono giovani donne, tutti sono stati sanzionati nei pressi di Piazza Vanvitelli. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.