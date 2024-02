Era ai domiciliari ma è stato sosrpreso con la droga: nuovo arresto Controlli della polizia nei quartieri spagnoli

Gli agenti del commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare nei pressi di uno stabile di vico consiglio, hanno notato due soggetti che, alla loro vista, nel tentativo di eludere il controllo, si sono allontanati frettolosamente.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare uno dei due soggetti il quale, è stato trovato in possesso di quattro involucri di hashish del peso complessivo di circa 9 grammi e 40 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, in un mobile della camera da letto, 14 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 7 grammi e 25 euro.

Le attività investigative di seguito esperite hanno permesso di accertare che il prevenuto era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per reati contro il patrimonio.

Per tali motivi, il 30enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.