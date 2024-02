Napoli. Caos mobilità, centro e Lungomare: è paralisi Blitz di Borrelli a Mergellina

Blitz del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli a Mergellina dopo le diverse segnalazioni dei residenti che da tempo denunciano la situazione caotica e fuori controllo della mobilità in questa zona, causata da un’ondata di inciviltà e illegalità.

Situazione difficile per il traffico anche a piazza Municipio a causa delle code per parcheggiare al Maschio Angioino che chiudono la carreggiata, in via Medina e nella Galleria della Vittoria all’incrocio con via Acton a causa delle inversioni di marcia irregolari di tanti automobilisti.

“A Mergellina ho trovato una situazione indecente e inaccettabile - ha commentato Borrelli al termine del sopralluogo – un trionfo di illegalità e arroganza da parte di una serie di esercizi commerciali e di cittadini che pensano di poter gestire come meglio credono la sosta e la viabilità nelle strade pubbliche con la connivenza di parcheggiatori abusivi e nella totale assenza di controlli delle forze dell’ordine.

Lo stazionamento dei bus è paralizzato dalla presenza di auto in sosta selvaggia con gravi ripercussioni sull’utenza; doppie e triple file di auto in sosta all’esterno di chalet e ristoranti gestite da parcheggiatori abusivi che occupano gran parte della carreggiata e dei marciapiedi per le auto dei loro ‘clienti’ con il risultato di mandare il traffico in tilt; marciapiedi impraticabili con pedoni e carrozzini costretti a camminare sulla carreggiata tra le macchine.

Non possiamo consentire che questa parte della città, specie nei fine settimana, sia in balìa di esercizi commerciali che pensano di avere amicizie importanti e di essere intoccabili con la città ai loro piedi.

Troppi cittadini sono complici di questa mentalità criminale e assecondano con grande egoismo questo andazzo. Ma ciò che è più grave è proprio l’assenza in quest’area nei fine settimana di forze dell’ordine, proprio nei giorni in cui ce ne sarebbe maggior bisogno, come dimostra il fatto che il traffico è andato in tilt in diverse zone del centro e nei pressi del Lungomare con forti criticità a piazza Municipio, via Medina e sotto la Galleria della Vittoria ”.