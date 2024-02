Armato di coltello, rapina ragazzi in strada: arrestato un 49enne E' successo nei quartieri spagnoli a Napoli

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Deo, hanno notato un uomo che brandiva un coltello contro alcuni ragazzi e, alla vista degli operatori, si è allontanato frettolosamente a piedi.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, in vico Concordia sono riusciti a bloccare il predetto che nel frattempo si era liberato del coltello utilizzato per la rapina, trovandolo in possesso di un telefeono cellulare e di 20 euro, asportati poco prima. Pertanto, un 49enne napoletano, con precedenti, è stato tratto in arresto per rapina aggravata.