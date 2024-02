San Giovanni: eludono il controllo e lanciano una busta di droga dal finestrino La Polizia arresta un 20enne ed un 19enne

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare via della Villa Romana, hanno notato un’auto con a bordo due giovani che, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo, e durante la fuga hanno lanciato una busta dal finestrino, contente 9 dosi di cocaina per un peso di 6,02 grammi.

Gli operatori, dopo un breve insegumento, hanno bloccato i prevenuti in via delle Repubbliche Marinare, trovandoli inoltre in possesso di 110 euro suddivisi in banconote di vario taglio evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Per tali motivi, due napoletani di 20 e 19anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.