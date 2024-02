Somma Vesuviana, droga e spaccio: carabinieri arrestano pusher E' stato trovato in possesso di 98 dosi di hashish e di 45 dosi di marijuana

A Somma Vesuviana i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno fermato e perquisito l’uomo che è stato trovato in possesso di 98 dosi di hashish e di 45 dosi di marijuana. Un sequestro di quasi 200 grammi di stupefacente. Nelle tasche dell’uomo anche la somma di 680 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.