Ruba grate in ferro di proprietà del comune: arrestato Intervanto della polizia ai Camaldoli a Napoli

Gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in strada Privata Rai per la segnalazione di un uomo intento a rubare delle grate in ferro.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato il soggetto segnalato a bordo di un quadriciclo; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso e di diverse grate in ferro della stessa manifattura delle inferriate che delimitano il Parco dei Camaldoli.

Pertanto, l’indagato, un 62enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato; inoltre, al prevenuto sono state contestate due violazioni al Codice della Strada poiché sorpreso alla guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione periodica.