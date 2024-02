Sprofonda la strada al Vomero, paura nella notte: famiglie evacuate Una vettura in transito con due persone a bordo finisce nella voragine

Ancora un cedimento stradale, l'ennesimo nel giro di un mese. Un film purtroppo già visto. Una voragine nella notte si è aperta improvvisamente nella zona collinare del Vomero, in via Morghen.

E' successo durante la notte. Una vettura in transito con due persone a bordo è sprofondata nel vuoto. Si sono vissuti momenti di paura e forte concitazione. Crollato anche un albero. Un inferno nel giro di pochi secondi. Due persone sono vive per miracolo. A causare il cedimento, stando alle prime verifiche effettuate una consistente fuoriuscita di acqua.

Un edificio con venti famiglie all'interno è stato sgomberato a scopo precauzionale. Altri appartamenti sono rimasti allagati.

Sul posto la polizia locale, i sanitari del 118 e le squadre di Abc, l'azienda che si occupa della distribuzione idrica in città. L'ultimo cedimento del genere solo una settimana fa a Fuorigrotta, dove sono ancora in corso gli interventi per il ripristino della condotta idrica.