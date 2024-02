Forza Italia: Controllo e monitoraggio del territorio per evitare altre voragini Incredibile quanto successo a via Morghen a Napoli

Incredibile quanto successo a via Morghen. Da mesi questi rischi di crolli improvvisi stanno percorrendo l’intero territorio cittadino, non è accettabile. Chiediamo all’Amministrazione di effettuare i controlli nei luoghi di maggior rischio. Temiamo che si possano continuare a verificare episodi simili. Napoli non puó cadere a pezzi, occorre necessariamente un lavoro di monitoraggio dell’intero territorio cittadino, anche prevedendo un’apposita cabina di regia.