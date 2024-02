Vomero in tilt: a Piazza degli Artisti la gente si ribella e riapre la piazza Stamane i cittadini inferociti hanno divelto le transenne

Vomero in tilt, a Piazza degli Artisti la gente si ribella e riapre la piazza scelleratamente ancora chiusa

Nonostante il susseguirsi di dissesti che stanno mettendo ko la viabilità ordinaria del Vomero, resta in vigore il contestato provvedimento di pseudo chiusura di piazza degli Artisti, con conseguenti flussi di traffico indirizzati verso le sovraccariche Via Recco, e via Settimio Severo Caruso-Kerbaker dall’altro.

Stamane la gente inferocita ha divelto le transenne, ripristinando materialmente una viabilità necessaria, stante tutto ciò che sta accadendo a poche centinaia di metri, con via Solimene parzialmente chiusa e con tutta la viabilità emergenziale a ridosso della voragine di via Morghen.

“Sorprende come i tecnici municipali non abbiano ancora revocato una ordinanza da essi posta in essere, che è stata bocciata da tutti, compresi essi stessi, ora la ricerca di una dignitosa exit-strategy-dichiara il capogruppo di Europa Verde in Municipalita’ Rino Nasti- stamane la gente, stufa per gli inutili rallentamenti, senza spiegazioni per il futuro di un dispositivo nato a dicembre per consentire alla fiera natalizia di svolgersi, e che ora permane nello sconcerto generale e’ passata alle vie di fatto.

Un errore politico che sinora nemmeno da palazzo San Giacomo hanno corretto, c’è persino in discussione un ordine di giorno in consiglio comunale, rinviato per carenza di numero legale.

Chiediamo, a questo punto, agli assessori comunali Cosenza e De Jesu di porre fine a questo scempio. In un quartiere già in ginocchio per gli accadimenti delle ultime giornate, torni la lucidità di riconoscere gli errori commessi e presentare reali azioni per recuperare spazi di vivibilità.”

“Altrimenti, - conclude Nasti, - sono solo operazioni di Greenwashing”. "Ci domandiamo - dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli - perchè tanto accanimento contro i cittadini del Vomero che pagano azioni amministrative incomprensibili e dannose per la salute, per l'ambiente e per la viabilità".