Abusivismo, rumori molesti e licenze illegali: stretta al Centro direzionale I controlli della polizia locale: nel mirino diverse attività del posto

Gli agenti della polizia locale di Napoli hanno eseguito una serie di controlli degli esercizi pubblici all’interno Centro Direzionale.

Un ristoratore aveva fatto realizzare, abusivamente, su suolo pubblico antistante il proprio locale, una struttura di 30 mq, in alluminio e vetro ancorata al suolo e chiusa su tutti e quattro i lati. Il manufatto era allestito con tavoli e sedie e dotato di impianto elettrico per l’illuminazione a led e il sistema di condizionamento: la struttura è stata sequestrata, mentre per il titolare è scattata la denuncia. Al ristoratore è stata inoltre contestata un’ulteriore occupazione abusiva di suolo pubblico di 40 mq.

Nell’ambito della stessa operazione di controllo sono stati elevati verbali per un totale di 11mila euro, verbalizzate infrazioni amministrative anche ad altre esercizi pubblici controllati, in particolare:

• 2 per occupazione abusiva di suolo pubblico;

• 1 per mancanza di licenza per la vendita di alcolici.

• 1 per la mancanza dell’impatto acustico

• 1 per la mancanza della licenza per la somministrazione e della licenza sanitaria.