Giugliano in Campania: controlli di veicoli adibiti al trasporto scolastico Gli agenti hanno riscontrato una serie di irregolarità

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato alcuni veicoli accertando che uno di questi risultava privo delle prescritte autorizzazioni, pertanto, al conducente è stata contestata la violazione al codice della strada per uso improprio del veicolo con il ritiro contestuale della carta di circolazione; il predetto è stato, altresì, sanzionato per trasporto in sovrannumero e mancata revisione periodica con annesso sequestro amministrativo del veicolo.