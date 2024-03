Lite e spari a Castellammare: gambizzato 31enne, è grave in ospedale Gli agenti del Commissariato di polizia di Castellammare sono intervenuti in via Fontanelle

Lite e spari nella serata di ieri, gambizzato 31enne, ricoverato in gravi condizioni. È accaduto nella periferia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Gli agenti del Commissariato di polizia di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Fontanelle per la segnalazione di un 31enne ferito ad una gamba in seguito ad una sparatoria. L'uomo è stato trasportato dapprima presso il vicino ospedale San Leonardo, in codice rosso non in pericolo di vita, per poi essere trasferito presso l'Ospedale del Mare di Napoli dove è tuttora ricoverato. Il 31enne sarebbe rimasto coinvolto in una lite con altre persone, ma la dinamica è in fase di ricostruzione, con le indagini che procedono a 360 gradi per risalire agli autori.