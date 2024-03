Ustionata con acqua bollente: bimba di tre anni in terapia intensiva La piccola è ricoverata al Santobono a Napoli sotto osservazione

Una bimba di soli tre anni è ricoverata sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Santobono a Napoli, dopo essere rimasta ustionata con dell'acqua bollente rovesciata da una pentola per cause accidentali.

La piccola è originaria del Burkina Faso ma risiede ad Acerra nel Napoletano. Ha riportato ustioni di secondo grado sul 45% del corpo e dovrà essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Da una prima ricostruzione dei sanitari e dei carabinieri della compagnia Napoli Vomero intervenuti sul posto, si è accertato nell'abitazione di Acerra la bambina si sarebbe rovesciata addosso una pentola che era sui fornelli con all’interno acqua bollente.

I genitori, in preda al panico hanno portato subito la bimba all’ospedale di Frattamaggiore, dove i sanitari hanno attivato un servizio d’emergenza 118 disponendo il trasferimento al Santobono. E' ora in terapia intensiva, ma fortunatamente non in pericolo di vita.